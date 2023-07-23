İSTANBUL- Geçtiğimiz sene Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı tarafından desteklenen Avrupa ağlarından EUNIC’in (European Union National Institutes for Culture) İstanbul ve Ankara kümelerinin girişimi ve Kadıköy ile Çankaya Belediyeleri’nin katılımı ile hayata geçirilen Sound of Europe Festivali bu sene 22, 23 ve 24 Eylül 2023’te İstanbul Alan Kadıköy, Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve İzmir Bostanlı Seyir Terası’nda bir kez daha müzikseverlerle buluşacak.

Festivalde, 30’dan fazla konserde, Avrupa’dan ve Türkiye’den 70’i aşkın yabancı ve yerli sanatçı izleyicilerle beraber olacak. Festivale katılım ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

HABER: ERCAN AYDIN