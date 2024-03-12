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Astronotlar, yaklaşık 6 aylık misyon kapsamında ISS'e gitmek üzere, SpaceX üretimi Falcon 9 roketi ile 26 Ağustos 2023'te fırlatılmıştı.

Dünya yörüngesinde geçirdikleri 199 günün ardından dönen mürettebatın bir dizi sağlık kontrolünden geçeceği belirtiliyor.

ABD'li astronot Jasmin Moghbeli, Danimarkalı astronot Andreas Mogensen, Japon astronot Satoshi Furukawa ve Rus kozmonot Konstantin Borisov'un içinde bulunduğu kapsül dünyaya inişi canlı olarak yayınlandı.

Space.com internet sitesindeki habere göre, Crew-7 misyonu kapsamında uzaya giden 4 astronotun içinde bulunduğu Dragon kapsülü, 12 Mart'ta yerel saatle 05.50'de, ABD'nin Florida eyaletinin Pensacola kıyılarındaki Meksika Körfezi'ne iniş yaptı.

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