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"Odysseus" ayrıca NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı yükü taşıyor.

"Odysseus"un başarılı iniş yapması durumunda, 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk uzay aracı olacak.

Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında fırlatılan Ay'a iniş uzay aracının, inişten 24 saat önce Ay'ın yörüngesine girmesi, 22 Şubat'ta da Ay'ın güney kutbu yakınlarına inmesi bekleniyor.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, " Odysseus ", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

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