Haber: Damla Oya Erman

Ekip, 1. yüzyılın başlarında Roma Cumhuriyeti tarafından fethedilen Spello'da, Konstantin'in büyük bir tapınak inşa etme şartıyla halka verdiği dini tatilin izlerine rastladı.

Konstantin'in M.S. 4. yüzyılda kaleme aldığı bir mektubun rescript'ine dayanarak, araştırmacılar, Flavia Constans (şimdiki Spello) halkının, Konstantin'in ilahi atasına adanmış bir tapınak inşa etmeleri şartıyla dini bir izin aldığını ortaya koydu. Yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan tapınak, üç büyük duvarıyla dikkat çekiyor ve bugüne kadar bulunan en büyük İmparatorluk tapınağı olarak kayıtlara geçiyor.

Saint Louis Üniversitesi'nden Profesör Douglas Boin, keşifle ilgili olarak, "Bu, M.S. 4. yüzyıla tarihleniyor ve antik Roma İmparatorluğu'ndaki klasik pagan dünyası ile erken Hristiyan dünyası arasındaki devamlılıkları görmemize büyük katkı sağlayacak" dedi. Boin, Spello'nun, geç imparatorluk kült uygulamasına ait önemli bir keşfe ev sahipliği yapma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre, keşif, Roma İmparatorluğu'nda putperest geleneğin Hristiyanlıkla olan etkileşimini anlamamıza önemli bir pencere açabilir. Spello'daki tapınak kalıntıları, geç dönem Roma İmparatorluğu'nda pagan inançlardan Hristiyanlık inancına geçiş sürecine dair yeni bilgiler sunabilir.