Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şehzadeler Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Muaythai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Çelik, bu yıl tekrar aynı yerde Spor Toto Muaythai Süper Lig organizasyonuna ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını, tarihi Kurşunlu Han'da geçmişte olduğu gibi kültür ve sanatın bugün de devam ettiğini belirtti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ise katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Kıymetli sporcularımızın burada ve gidecekleri Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmalarını ve ülkemizin bayrağının en üstte olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi'nin 1. ayağında mücadele edecek sporcular şöyle:

Mavi köşe: 45 kiloda Ayten Özdemir, 57 kiloda Ferhat Özmen, 54 kiloda Nadiye Özdemir, 75 kiloda Mehmet Ali Meriç, 67 kiloda Cemile Aykoç, 54 kiloda Yasin Muhittin Can, 57 kiloda Nefise Atalay, +91 kiloda Ali Şamil Doğan

Kırmızı köşe: 45 kiloda Gamze Yalçın, 57 kiloda Ersin Kartal, 54 kiloda Gamze Tost, 75 kiloda Mehmet Can Arslan, 67 kiloda Özgenur Avcıl, 54 kiloda Mustafa Özbek, 57 kiloda Semiha Yörük, +91 kiloda Özgür Özpolat.

AA