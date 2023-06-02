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Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Spor Toto Süper Lig 'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

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