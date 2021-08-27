Fatih Terim: Gedson'u sonuna kadar bekleyeceğiz

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu 2’nci maçında Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan maçta Danimarka temsilcisi Randers’ı ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başardı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “10’uncu dakikada gol yedik ve o dakikaya kadar top gelmedi. O dakikada 2 pozisyon da bulduk, ilk yarı iyi oynadık. Rakip sahada, rakibi yaslayan, artı gol pozisyonu bulan bir takımdık ama sette biraz zorlandığımız doğrudur. Üçüncü bölgede gereksiz toplar kaybettik. Beklerimizi tam dibe itemedik açıkçası. Oyun planımızda; kenarda değil önde top almaları vardı. Kolay değil tabii Alpaslan’ın sağ ayaklı olarak solda oynaması. Bunlara rağmen oyuna hakim olan bizdik. Direklerden dönen, boş kaleye atamadığımız goller oldu. İkinci yarıya Kerem-Barış değişikliği ile başladık. Barış çizgiyi iyi kullanan, birebir oyunlarda rakibin müdahalesiyle savrulmayan bir oyuncu. Oradan bizi bir hayli öne çıkardı. Diğer arkadaşlarımız da hem seti hem ters topu iyi oynadılar. Dolayısıyla kaçırmaya devam ettik ama sonunda golü bulduk. Hemen ikinciyi, üçüncüyü kaçırdık. Sonra enteresan bir gol bulduk. Eğer siz hücum devamlılığını elinize alırsanız, rakibi de hataya zorlarınız. O duruma soktu bizim takımız açıkçası. Biz daha iyi takımız ama çok koşan, çok mücadele eden bir takım vardı karşımızda. 2’den sonra 3’ü bulur muyduk... Karşı karşıya kaldık, kaç tane atamadık, 4’e 1 gittiğimizi atamadık. İkinci yarıda muhteşem bir oyun kaldı, çok gol pozisyonu kaldı. Daha eksiklerimizi düzelteceğiz inşallah. 3 günde bir kolay olmuyor, alışacağız. Bu tarafta gitmeye niyetliyiz. Tabii zaman zaman oyuna ileride Alex de girince, Nelsson da girince, Morutan da girince daha da değişik bir hal alacak inşallah” diye konuştu.

Marcao’nun durumu hakkında gelen soruya ise Terim, “Kulübümüz ve bizim verdiğimiz karar devam ediyor. 5 gün var, bakalım. Şimdiden söylemek yanlış olur” dedi.

“KEREM BİRAZ DAHA AZ TOP KAYBEDECEK ARTIK”

“Keşke her mevki beni böyle zorlasa” diyen Terim, gençlerle ilgili “Gençlerimizi birer birer kazanmak önemli. Bazen koymadığınızda neden koymuyorsun diyen oluyor. Onları ne zaman, nerede, nasıl, hangi maçta oynatacağınız çok önemli, çabuk kaybolabilirler. Kaybetmeniz çok kolay olabilir. O sabrı biraz bize gösterseler, onları yavaş yavaş ortaya çıkaracağız. Barış enteresan bir başlangıç yaptı. Keçiören sonrası ilk maçı PSV. Kolay değil oradan gelip PSV maçını oynamak. Antrenmanlarla daha çok şey var öğreneceği. Mutluyum açıkçası. Kerem biraz daha az top kaybedecek artık. O da çok yoruldu, emek verdi ama keşke böyle biri çıkıp biri girdiğinde oyunu değiştiren olsun ki zorlanalım. O seviyeli rekabet bizi daha yukarıya çeker. Yaş almış gençler de var. Bazı mevkilerin gençleri de var dediğim gibi. O gençleri de unutmamak lazım. Alpaslan iyi oynadı. İlk goldeki alma zamanlamasını ayarlayamaması dışında oyunun en iyilerinden birisiydi” açıklamasında bulundu.

Galatasaray’ın karışık bir takım olduğunu, genç bir takım veya tecrübeli bir takım demenin yanlış olduğunu belirten Terim, “Ne hep genç olabilirsin ne de tecrübeli olabilirsin. Galatasaray ikisine de ihtiyacı olan bir takım. Genç demediğimiz de 31-32 yaşında. Herkes genç, sahanın en iyilerinden biri Feghouli, Diagne’ydi, Patrick’di. Babel oynadığı zaman kötü oynamadı, iyi oynadı. Bu arkadaşlarımızın da hakkını vermek lazım. Biz bir takımız. Bir takım olarak buna bakmak lazım. Bir oyuncunun ikinci ligden, üçüncü ligden veya genç takımdan gelip Galatasaray’da olağanüstü işler yapması konuşulmalıdır. Bir her sene zaten 1-2 tane ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAÇINCI 10 NUMARAYI ALACAĞIZ ARKADAŞLAR”

Önceki açıklaması sonrası taraftarın bir başka 10 numara transferi beklentisini ise “Ben bir 10 numara alacağız manasında söylemedim. Tam tersi takım içerisinde bir sürpriz yapabilirim dedim. 10 numarayı vermeyeceğim ama bir ihtimal sürpriz yapabiliriz dedim. Yoksa kaçıncı 10 numarayı alacağız arkadaşlar? 10 numara dediğinde olağanüstü beklentiler oluyor. Bu beklenti karşılanmadığında da olağanüstü tepkiler oluyor. Belhanda’yı unutmayalım. Bu çocuklar çok genç. Belhanda kaldırabilir ama onlar kaldıramaz. Sezon sonu bakacağım, kim hak ederse ona vereceğim dedim ama belki bir sürpriz yapabiliriz, içeride bir oyuncuya vermek için” dedi.

“FLORYA’DA YATIP KALKIYORUZ”

Halil Dervişoğlu ve Gedson hakkında ise tecrübeli teknik adam, “Bütün hepimiz, yönetimimiz, başkanımız, sportifteki arkadaşlar, teknik heyet, scout ekibimiz olağanüstü çalışıyoruz. Halil’i istiyoruz. Benim de beklentilerim var tabii ki. İlk günden beri uğraşıyoruz. Gedson’u vermeyeceklerini söylediler ama 1 dakika sonra ne olacağı belli olmaz. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Başka oyuncularla da ilişkiliyiz. Artık sonuna yaklaşıyoruz. Tarihi kararlar verecek günler geliyor, onu da vereceğiz. Bilsinler ki hem ekonomik olarak hem bugünü hem yarını düşünerek çok çalışıyoruz. En doğrusunu yapmaya uğraşıyoruz. Biraz daha sabredecekler. Belki gidecek oyuncular da var. Gelecek oyuncular da var. O yüzden neredeyse hepimiz Florya’dayız. Orada yatıyor, orada kalkıyoruz. Bu 10 günlük süreyi de sıkı geçirip ocak ayına kadar rahat edeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“OYUNCULAR HEP KALACAKMIŞ, HEP GİDECEKMİŞ GİBİ OYNAMALILAR”

Diagne hakkında da konuşan Terim, şunları söyledi: “Diagne bizim beraber olduğumuz, istediğimiz, şampiyonluk yaşayan bir oyuncumuz. Geçen sene kiralık gitti, bu sene bizde. Artık futbolda bugün beraber olduğunuzla yarın olmayabilirsiniz. Onun için futbol hep dinamik bir oyun diyorum. Oyuncunun ben gitmek istiyorum dediği yerde kulüplerin de hakkı olmalı. Bu oyuncu grubunun gitse de kalsa da hep yarışmacı olarak moralli olması gerek. Bu işten alınmamış olarak taze tutabilmek gerek. Hep kalacakmış, hep gidecekmiş gibi oynayacaklar. Şu anda Diagne’den memnunuz. Santrfor önemli bir mevki. Diagne ve Mostafa üzerinde durduğumuz iki oyuncumuz” dedi.

“MOSTAFA’NIN İYİ ŞEYLER YAPACAĞINA İNANIYORUM”

Mohamed için ise tecrübeli teknik adam, “Mostafa tabii çok iyi bir giriş yaptı. Sonra ufak sakatlık ve durağan bir geçiş. Mostafa bizim kıymetlimiz ama santrforların en büyük derdi daima goldür. Bizim yapamayacağımız bir tedaviyi, atacağı bir gol yapar. İyi bir Mostafa’yı göreceğimizi ümit ediyorum. Ondan sonra da ocak ayında karar vereceğiz. Düzeleceğine, iyi şeyler yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tribünler hakkında da konuşan Terim, “Olimpiyatta bu havayı bulamazsınız. Onun için Kasımpaşa Stadı’nı istemiştim, tekrar teşekkür ediyorum Kasımpaşa’ya da. Yüzde 50 kapasite bile baskı için yetiyor. Onun için taraftar bizim için vazgeçilmez. Mağlupken çağırmaları olağanüstü bir destek. Güvenli girdiler soyunma odasına. İkinci yarı hemen başlasın modunda girdiler soyunma odasına. Böyle oynayan bir takımı aynı anda dolu bir statta düşünebiliyor musunuz? Tadına doyum olmaz. Hayırlısıyla şu beladan kurtulursak. Aşı olmayı da unutmayalım bu arada” diyerek sözlerini noktaladı.

THOMAS THOMASBERG HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg ise şunları söyledi: "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Maça iyi başladık. 20-25 dakikada golü de bulduk. Galatasaray birçok pozisyon buldu. Hak ettiler. Takımımla gurur duyuyorum. Turu geçmek istiyorduk, bu yüzden hayal kırıklığına uğradık. Galatasaray takım oyunu oynuyor. Ofansif oynuyorlar. Takım olarak iyiydiler. Yetenekli oyunculara sahipler. Golü de attık. İlk yarı oldukça iyiydik. İstanbul’da oynamak oldukça zor. Kasımpaşa’da da oynasak taraftar iyi baskı yaptı. Hayal kırıklığına uğradık. Umarım Konferans Ligi’nde iyi devam edebiliriz. Güzel bir tecrübeydi. Burada neyle karşılaşacağımızı biliyorduk. 1-0’dan sonra 2’yi atmamız gerekiyordu. Golü attılar. Burada iyi bir tecrübe kazandığımızı düşünüyorum."