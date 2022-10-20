FenerbahÃ§e'de BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Ä°STANBUL -Â FenerbahÃ§e, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 11'inci haftasÄ±nda cumartesi gÃ¼nÃ¼ konuk edeceÄŸi Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Jorge Jesus yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idman salonda kuvvet ve dayanÄ±klÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan sahaya geÃ§en futbolcular koÅŸu, Ä±sÄ±nma, koordinasyon ve Ã§abukluk hareketlerinin ardÄ±ndan taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla idmanÄ± noktaladÄ±.



SarÄ±-lacivertli ekipte Joshua King bireysel programlar eÅŸliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken; Mert Hakan YandaÅŸ ve Luan Peres gÃ¼nÃ¼ tedavi programlarÄ±yla tamamladÄ±.



FenerbahÃ§e, Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla devam edecek.