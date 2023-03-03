Formula 1'de heyecan başlıyor

Ankara

Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek sezonun ilk yarışının sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de start alacak. 57 turluk yarış ise 5 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonasında bu sezon, 23 yarışla tarihin en uzun F1 organizasyonu olacak. Katar'ın takvime geri döndüğü şampiyonada, ABD'nin Las Vegas kenti ise 1982'den bu yana ilk kez ev sahipliği yapacak. Sezon, 26 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

Son iki yılın şampiyonu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu sezonun da favori yarışçısı olarak öne çıkıyor. Markalar klasmanında, 8 yıl üst üste zirveye çıkan Mercedes'i geçerek geçen yıl ilk şampiyonluğuna ulaşan Red Bull ise aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamayı hedefliyor.

Bahreyn'de en başarılı pilot Hamilton

Formula 1'de Mercedes takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor.

Hamilton; 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı. Sıralama turlarını 3 kez kazanan 38 yaşındaki pilot, bu alandaki rekoru Alman Sebastian Vettel ile paylaşıyor.