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Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndaki boks gecesinde kazanan Serdar AvcÄ±

WBC International gÃ¼mÃ¼ÅŸ kemerin kazananÄ± Serdar AvcÄ± oldu.

23 Ekim 2022 Pazar 12:43
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndaki boks gecesinde kazanan Serdar AvcÄ±

WBC Asya gÃ¼mÃ¼ÅŸ kemer sahibi ve UBO DÃ¼nya Åžampiyonu Serdar AvcÄ± ile WBC Afrika ÅŸampiyonu NijeryalÄ± boksÃ¶r Tony Salam, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda tekne iÃ§ine kurulan ringde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. WBC International gÃ¼mÃ¼ÅŸ kemer iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rlanan teknede ringe Ã§Ä±kan Serdar AvcÄ± ile Tony Salam'Ä± Ã§ok sayÄ±da sporsever takip etti. Salam'a karÅŸÄ± 2 raunt boyunca atak oynayan ve kÃ¶ÅŸelere sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran Serdar AvcÄ±, rakibinin omuzundan sakatlanmasÄ± ve oyuna devam edememesi Ã¼zerine WBC International gÃ¼mÃ¼ÅŸ kemerin sahibi oldu. AvcÄ±, bu unvanla top 40'a girerek dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸu iÃ§in oynama hakkÄ± elde edip en bÃ¼yÃ¼k kemer iÃ§in kapÄ±yÄ± da aralamÄ±ÅŸ oldu.


SERDAR AVCI: RAKÄ°BÄ°M BURAYA GELMEKTE TEDÄ°RGÄ°NDÄ°

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan Serdar AvcÄ±, kendisini izlemeye gelenlere teÅŸekkÃ¼r ederek, "Ã‡ok aÄŸÄ±r bir ameliyat geÃ§irdim. Toparlanmam biraz zor oldu ama uzun bir sakatlÄ±k sonrasÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±m maÃ§ gÃ¼zel oldu. Rakibim buraya gelmekte zaten tedirgindi. Kendisi de WBC Afrika Åžampiyonu. Ciddi bir sakatlÄ±k geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yledi ama birbirimizi dengelediÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.


"MAÃ‡TAN Ã–NCE YÃœZÃœNDE O KORKUYU GÃ–RMÃœÅžTÃœM"

Serdar AvcÄ±, mÃ¼cadele Ã¶ncesinde rakibinin kendisi ile oynamak istemediÄŸini ifade ederek, "MÃ¼sabakada da uzaktan oynadÄ±, birkaÃ§ kez yakaladÄ±m, kÃ¶ÅŸelere sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m ama tam denk getiremedim. Bana bir kere vurdu ve kafam aÃ§Ä±ldÄ±. Kendisinin de fiziki gÃ¼cÃ¼ Ã¼stÃ¼n fakat 'zaten yenemeyeceÄŸim bari oynayayÄ±m' ifadesini gÃ¶rdÃ¼m kendisinde. MaÃ§tan Ã¶nce de yÃ¼zÃ¼nde o korkuyu gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼m. Buraya da gelmek istemedi. Ben onu nerede olsa yenerdim. WBC zorunlu kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in benimle oynadÄ±, yoksa oynamayacaktÄ±. Omzu Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve daha Ã¶nce de yÄ±rtÄ±ÄŸÄ± vardÄ±, geÃ§miÅŸ olsun" diye konuÅŸtu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serdar AvcÄ±Tony SalamÄ°stanbul BoÄŸazÄ±WBCBoksBoksÃ¶r
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