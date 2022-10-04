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Kemal Güleş: Meksika'yı elemek için mücadele edeceğiz

04 Ekim 2022 Salı 14:42
Kemal Güleş: Meksika'yı elemek için mücadele edeceğiz

İSTANBUL - Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Kemal Güleş, Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile eşleştiklerini hatırlatarak, "Dünya kupasına iyi başladık. Bende gollerimde takımıma katkı verdiğim için mutluyum. Son 16 turundaki rakibimiz Meksiya'yı elemek için tüm mücadelemizi ortaya koyacağız" dedi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası A Grubu'ndaki son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda B Grubu'nu ikinci sırada bitirdi. Grubu ikinci sırada bitiren milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Meksika ile eşleşti. Son 16 turu karşılaşması 5 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Milli Meksika müsabakası için hazırlılarına başladı. Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Kemal Güleş, Meksika maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güleş, Dünya Kupası'na iyi başladıklarını söyledi.

Dünya Kupası'nı kazanmayı çok istediklerini ifade eden Kemal Güleş, "Dünya Kupası ülkemizde düzenleniyor. Bu durumda bizi daha farklı motive ediyor. Kupanın ülkemizde kalmasını çok istiyoruz. Bu bilinçle tüm maçlarımıza çıkıyoruz. Tüm ülkemizin bizi desteklediğini ve bize çok güvendiklerini biliyoruz. Bunun sorumluluğunu yerine getirmek içinde tüm mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Önümüzde son 16 turundaki rakibimiz Meksika var. Meksika'yı elemek için tüm mücadelemizi vereceğiz. Takımıma gollerimle katkı yapmak beni tabi ki çok mutlu ediyor ama önemli olan takımın kazanması. Biz takımımızın başarısı için ter döküyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal GüleşMeksikaAmpute Milli Futbol Takımı
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