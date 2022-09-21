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Pınar Cup dev maçla başlıyor

21 Eylül 2022 Çarşamba 11:38
Pınar Cup dev maçla başlıyor

İZMİR - Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın her sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup, yarın dev bir maçla başlayacak. Pınar Cup 2022'nin ilk gününde Pınar Karşıyaka ile son lig şampiyonu, EuroLeague'in iddialı ekibi Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Bilet fiyatları VIP 250 TL, tam 70 TL, öğrenci bileti 50 TL olarak belirlenirken, Karşıyaka taraftarları tepeden tırnağa yenilenen takımlarını sezon öncesi ilk kez izleme imkanı bulacak.

Organizasyonda cuma günü saat 20.00'de  Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi BC Prometey, cumartesi günü saat 16.00'da ise Karşıyaka ile Prometey rakip olacak.

BÜYÜKKARCI: HEM LİG HEM AVRUPA'DA BAŞARILI OLACAĞIZ

Yenilenen kadrosu ile Pınar Karşıyaka’nın Pınar Cup ile birlikte yepyeni bir mücadeleye başladığını belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Taraftarın desteğini hak eden, taraftar desteğini her zaman arkasında hisseden, pes etmeyen bir takım olmayı hedefliyoruz. Yeni kurduğumuz kadro ile yeni sezon öncesi taraftarlarımızın karşısında oynacağımız Pınar Cup maçları, bizler için son derece heyecan verici olacak. Bu takımla hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı bir sezon geçireceğimize inancımız tam" açıklamasını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pınar Cup
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