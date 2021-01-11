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Rachid Ghezzal: Buradaki ortamı Lyon’a benzetiyorum

Beşiktaş’ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ama seri galibiyetler aldığımız için şu an en büyük adaylardan biriyiz” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ocak 2021 Pazartesi 14:28
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Rachid Ghezzal: Buradaki ortamı Lyon’a benzetiyorum

İSTANBUL - Yaptığı 8 asistle, asist krallığında ilk sırada yer alan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

"BURADAKİ ORTAMI LYON’A BENZETİYORUM"

Yeniden şampiyonluk kovalayan bir takımda oynadığı için çok mutlu olduğunu belirten Ghezzal, “Buradaki ortamı Lyon’a benzetiyorum çünkü orada da şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’ne gitmek için oynanır. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ama seri galibiyetler aldığımız için şu an en büyük adaylardan biriyiz” diye konuştu.

"TÜRKİYE BU KONUDA BİRAZ İNGİLTERE’YE BENZİYOR"

Beşiktaş’a transfer olmadan önce Fransa, İngiltere ve İtalya gibi Avrupa’nın büyük liglerinde boy gösteren Ghezzal, diğer ülkelerdeki futbolla Türkiye’deki oyunu kıyasladı. Ghezzal, "İtalya’da abartılı bir taktik çalışması var. Türkiye bu konuda biraz İngiltere’ye benziyor. Hem taktik çalışma var hem de oyunun akışına bağlı olarak bize belirli bir serbestlik bırakılıyor" şeklinde konuştu.

"SAHADA ELİMDEN GELENİ YAPMAYA, KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Takımdaki arkadaşlık duygusunun altına çizen Cezayirli kanat oyuncusu, "Hocamız ve yardımcıları, geldiğim günden beri bana çok yakın davrandılar ve güvenlerini gösterdiler. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Ben de sahada elimden geleni yapmaya, katkı sağlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cezayirli Kanat Oyuncusu Rachid GhezzalBeşiktaş
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