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Şampiyonlar Ligi Finali, Dragao Stadı'nda oynanacak

Manchester City ile Chelsea'yi 29 Mayıs'ta karşı karşıya getirecek olan Şampiyonlar Ligi Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı yerine Portekiz'in Porto şehrindeki Estadio Do Dragao Stadı'nda oynanacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Mayıs 2021 Perşembe 19:25
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Şampiyonlar Ligi Finali, Dragao Stadı'nda oynanacak

İSTANBUL - UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak olan stadyumda değişikliğe gitti. Buna göre daha önce İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan final mücadelesi, Estadio Do Dragao Stadı'na alındı. UEFA, bu kararın alınmasındaki en önemli sebep olarak İngiliz hükümetinin Türkiye'yi seyahat için kırmızı dahil etmesi olduğunu belirtti. UEFA final karşılaşmasının İngiltere'ye alınması için İngiliz hükümeti ile görüşmelerin yapıldığını ancak olumlu sonuç alınamadığını da ifade etti.

TAKIM BAŞINA 6 BİN SEYİRCİ ALINACAK

UEFA, ayrıca yaptığı açıklamada mücadeleye alınacak taraftar sayısıyla da ilgili konuya açıklık getirdi. Buna göre final için Dragao Stadı'na takım başına 6 bin olmak üzere toplam 12 bin taraftar alınacak. Bununla birlikte toplam sayının ise ilerleyen günlerde yapılacak olan toplantılarda kesinleşeceği vurgulandı.

CEFERIN: YAKIN GELECEKTE BİRÇOK ETKİNLİK İÇİN TÜRKİYE VE İSTANBUL'DA OLMAYI PLANLIYORUM

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de alınan kararla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi Finali'ni seyircisiz oynatmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyleyen Ceferin, "Taraftarları bu maçı izlemekten mahrum etmek bizim için bir seçenek değildi. Bu uzlaşmanın sağlanmasından dolayı çok mutluyum. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk yetkililer, UEFA'nın rakip kulüplerin taraftarlarına maçı izleme şansı verme çabalarını kabul etti. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir ortağı olmuş ve Türkiye yıllar içinde birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarıyla ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye'de olmayı umuyorum" şeklinde konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 13.05.2021 19:26
Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi FinaliDragao Stadı
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