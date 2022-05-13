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Trabzonspor’un şampiyonluk töreninin detayları belli oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Mayıs 2022 Cuma 15:49
Trabzonspor’un şampiyonluk töreninin detayları belli oldu

TRABZON - Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’un yarın Medical Park Stadyumu’nda yapılacak kupa töreninin detayları belli oldu. Kuzeyin Uşakları ekibinin dans gösterisi yapacağı kutlamalarda Dj Burak Yeter, Demet Akalın, Matthaios Tsahouridis, Özkan Meydan ve pek çok ünlü sanatçı sahne alacak. 

Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek törenle şampiyonluk kupasını kaldıracak. Haftalar süren hazırlıkların ardından yarın şampiyonluk kupasını taraftarlarının karşısında kaldırmaya hazırlanan Trabzonspor’un kupa töreni detayları belli oldu.

‘ŞAMPİYONLAR FİLOSU’

Şampiyon takımın oyuncuları yarın saat 16.45’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gemiye binerek oluşturulacak ‘şampiyonlar filosu’yla durak olarak belirlenen Ayasofya, Faroz Limanı ve ardından Trabzon Limanı’na gidecek. Büyük ve küçük balıkçı teknelerinin eşlik edeceği ‘şampiyonlar filosu’ Trabzon Limanı’nda demirleyecek. Futbolcular, limanda bekleyen üstü açık otobüse binerek taraftarları selamlayarak sahil yolu güzergahından karayoluyla Medical Park Stadyumu’na hareket edecek.

SANATÇILAR ŞARKILARIYLA COŞTURACAK

Kupa töreninin yapılacağı Medical Park Stadyumu’nun kapıları saat 16.00’da taraftara açılırken etkinlikler ise saat 18.00’de başlayacak. Dev boyutlarda kurulan sahnede çok sayıda sanatçı şarkıları ve danslarıyla taraftarları coşturacak. Sırasıyla Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik gibi sanatçı ve müzisyenler şarkılarıyla kutlamaları renklendirecek.

ŞAMPİYONLUK KUPASI’NI KALDIRACAKLAR

Performansların ardından program Kasketliler Horonu, Kuzeyin Uşakları Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi ve kolbastı şov ile devam edecek. Gösterilerin ardından şampiyon takımın futbolcuları kendi seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer Yolu’ndan geçip sahneye çıkarak şampiyonluk kupasını kaldıracak. Kupa seremonisinin ardından program Demet Akalın konseriyle tamamlanacak.

KUTLAMA SONRASI İSTANBUL’A GİDECEKLER

Havai fişek gösterisi, ışık ve lazer şovlarıyla görsel şölenin yaşanacağı kutlamalar saat 23.00’te son bulacak. Şampiyonluk coşkusunu sahasında taraftarlarıyla birlikte yaşayacak olan bordo mavili takım, ligin 37’nci haftasında Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacağı Altay mücadelesi için özel uçakla İstanbul’a hareket edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şampiyonluk TöreniTrabzonspor
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