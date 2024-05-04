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Erkek Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Kazım Hidayetoğlu toplantıda TVF Spor Lisesi, TVF Spor Lisesi Voleybol İhtisas Kulübü faaliyetleriyle 2024 yılı altyapı milli takımlarının hedefleri ve oyuncu profilleri hakkında sunum yaptı.

Erkek Milli Takımlar ve Teknik Kuru Koordinatörü Semih Oktay başkanlığında Türkiye Voleybol Federasyonu nda (TVF) yapılan toplantıya, A Milli Erkek Takımı Menajeri Orkun Özel, A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Cedric Enard ve Altyapı Milli Takımlar Antrenörü Engin Yılmaz katıldı.

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