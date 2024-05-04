Tekirdağ'da üst üste 3 kez Türkiye şampiyonu olan milli güreşçi Esma Nur Kara (14) Avrupa şampiyonu olmak istiyor.

Esma Nur, 10 yaşında geçmişte güreş yapan babasına özenerek spora başladı.

Genç güreşçi kendisini geliştirerek katıldığı Türkiye şampiyonlarında 2022 ve 2023 yılında 2 birincilik elde etti.

Esma Nur, en son geçen ay Tekirdağ'da düzenlenen Okullararası Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı.

Üst üste 3 kez Türkiye şampiyonu olan Esma Nur, 15-17 Mayıs'ta Yunanistan'da düzenlenecek şampiyonada madalya kazanmayı hedefliyor.

Esma Nur, 10 yaşında başladığı güreşe çok çabuk alıştığını söyledi.

Güreşte başarılı olmak için çok çalıştığını ifade eden genç sporcu, "Babamın güreşçi olmasından dolayı özenerek güreşe başladım. İlk başladığımda zorlansam da örnek aldığım kişiler olduğu için hep devam ettim. Çalışarak, kendime hedef koydum ve hedeflerim doğrultusunda ilerledim." dedi.

Esma Nur, minderde her zaman daha güzel dereceler almak için mücadele ettiğini, her zaman kürsüde olmak istediğini anlattı.

Şampiyonlukların kendisini motive ettiğini belirten milli sporcu, "3 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu oldum. 4 gün sonra milli takım kampına gideceğim. Avrupa şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

Antrenör Nasip Ekelik de sporcusunun çok çalışkan ve azimli olduğunu vurguladı.