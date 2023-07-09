İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında şehit düşen ve yaralanan gazileri anmak amacıyla düzenlenen bisiklet turunun bu yıl 7’ncisini gerçekleştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile SALCANO’nun desteği ile gerçekleştirilecek olan tur ile Şehit Ömer Halisdemir'in adının yaşatılması, milli birlik ve beraberliğin simgelenmesi amaçlanıyor. Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen tur, 8 Temmuz saat 11.00’da Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı’nda yapılan törenle başlayacak. Bisikletçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’nda dualar okuyacak. Bisikletçilere Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da eşlik edecek. 8 gün pedal çevirecek olan sporcular, toplamda 8 il geçecek.

Bisikletçiler, İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray üzerinden Niğde'ye ulaşacak. Sporcular, Tur boyunca her ilde bulunan şehitliklerden yanlarına toprak alacak ve bu toprağı Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakarak anlamlı bir vefa göstergesi sunacaklar.

Tur, şehitliklerden alınan toprakların Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine bırakılmasıyla sona erecek.

HABER: METE YILMAZ

