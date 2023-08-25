Haber: Damla Oya Erman

Kahve zinciri Starbucks, kabak baharatlı latte'nin sonbahar içecek pazarında hâlâ en popüler seçenek olduğu bir dönemde, üçüncü resmi kabak ilhamlı içeceğini duyurdu: buzlu kabak kremalı çay latte.

Bu mevsimlik çay, 2019'da piyasaya sürülen kabak kremalı soğuk demleme ve sembolik kabak baharatlı latte'nin (2003 yılında çıkış yaptı) ardından geliyor.

Yeni kabak içeceği 24 Ağustos'ta ABD ve Kanada'daki Starbucks mağazalarında bulunabilecek.

Bunun yanı sıra, marka yeni mevsimsel sunumlar da yapacak.

Bu yeni içecekler arasında buzlu elma yulaf sütü çalkalanan espresso ve fırınlanmış elma kruvasan da bulunuyor.

Starbucks, kabak kremalı soğuk demleme, elma çıtır yulaf sütü macchiato, kabak krem peynirli muffin ve baykuş pasta pop gibi sonbahar favorilerini de menüsünde yeniden sunacak.

Starbucks sözcüsü FOX Business'a yaptığı açıklamada, bu sezonun yeni sonbahar içeceklerinin popüler müşteri ve barista özelleştirmelerinden ilham aldığını söyledi.

Son yıllarda, Starbucks'ın soğuk köpüğünün popülaritesi artarken, müşterilerin tatlı kaplama ile içeceklerini özelleştirmeye daha yatkın olduğu görülüyor.

Aynı zamanda sıcak içeceklere göre soğuk içeceklerin tercih edilme oranında artış olduğunu fark eden Starbucks, bu yılki menüyü de buna göre şekillendirdi.

ABD ve Kanada'daki Starbucks mağazaları bu yeni sonbahar tatlarını sunarken, Starbucks Reserve konumları da 24 Ağustos'tan itibaren kendi özel kabak baharatlı çeşitlerini sunacaklar.

New York, Chicago ve Seattle'daki altı lokasyon, ilk kez Starbucks Reserve espresso ile yapılan Starbucks Reserve kabak baharatlı latte sunacak.

Starbucks Reserves ayrıca kabak baharatlı viski fıçıda olgunlaşmış iced latte ve kabak baharatlı espresso martini sunacaklar.

New York City'deki Empire State Building'deki en yeni Starbucks Reserve konumunda düzenlenen etkinlik sırasında, mağazanın ortaklarından biri, viski fıçıda olgunlaşmış iced latte'nin altı ay boyunca viski fıçılarında olgunlaştırılan farklı Reserve kahveleri ile yapıldığını detaylandırdı.

Ayrıca, ilk kez yapılan kabak baharatlı espresso martini, Irish single malt votkayı içerir ve kakao çekirdeği aroması ile karıştırılarak üretilmiş ve üstünde kabak baharatı aroması ve krema bulunur.

Starbucks Reserve'un sonbahar için Princi fırın ürünleri arasında kabaklı maritozzo ve kabak baharatlı pasta yer alacak.

Starbucks Reserve Başkan Yardımcısı Beatriz Pardo, basın açıklamasında Starbucks Reserve kabak baharatlı latte'nin şirketin "yenilikçilik ruhunu yansıttığını" belirtti.

Pardo, "Yeni içecekler ve içecek deneyimleriyle Starbucks Reserve kahve zanaatının sanatsal yönünü sergilemek için heyecan duyuyoruz" dedi.

"Pumpkin Spice Latte ile bir araya gelerek, bizi kahve ve sonbahar lezzetlerinin keyfiyle bir araya getiren unutulmaz anların adresi Starbucks Reserve olacak."