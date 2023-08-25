Haber: Mert Osman Erman

Ana şirketi Fenix International, yıllık karın yarım milyar dolardan fazla arttığını söylüyor.

Platform, şu anda üç milyondan fazla yaratıcıyı barındırdığını ve neredeyse 240 milyon kullanıcıya veya "Hayran"a hizmet verdiğini belirtiyor.

İngiltere merkezli Fenix'in tek hissedarı olan Leonid Radvinsky'nin kişisel serveti, 2 milyar dolardan fazla olarak tahmin ediliyor.

Şirket, UK Companies House'da dosyalanan hesaplarında, 2022 Kasım sonuna kadar OnlyFans platformuna 5.5 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını söyledi. Bu, 2021'deki 4.8 milyar dolardan artmıştı.

Londra merkezli şirket, dönem için önceki yıldaki 432 milyon dolardan 525 milyon dolara çıkan vergi öncesi kar açıkladı.

OnlyFans'daki yaratıcı sayısı yüzde 47 artarak neredeyse 3.2 milyona, kullanıcı sayısı ise yüzde 27 artarak yaklaşık 239 milyona yükseldi.

Şirket ayrıca ilk kez gelirlerinin yarısından fazlasının, ipuçları ve yaratıcılar tarafından sunulan talep üzerine içerik gibi abonelik dışı hizmetlerden geldiğini belirtti.

Şirket, site üzerinde yapılan ödemelerin beşte birini alıyor ve yaklaşık %80'i yaratıcılara gidiyor.

"Fenix, OnlyFans platformunda sürekli büyüme ve karlılık kaydetti," diye açıklama yaptı.

"Bu, içerik yaratıcıları ve hayran sayısındaki platform büyümesi yanı sıra mevcut içerik yaratıcılarının kazançlarında büyüme yansıtıyor," diye ekledi.

OnlyFans ve diğer akış siteleri, insanlar evlerine hapsolduğu koronavirüs kısıtlamaları sırasında büyük ilgi gördü.

Ancak bu platformların birçoğu, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından pandemi dönemi kazançlarının azaldığını gördü.

OnlyFans, 2016 yılında baba ve oğul ekibi Guy ve Tim Stokely tarafından kuruldu.

Onlar şirketi, Ukrayna asıllı Amerikalı girişimci ve porno sitesi sahibi Bay Radvinsky'ye 2018 yılında sattı.

Bay Radvinsky'nin tahmini net serveti Forbes dergisine göre 2.1 milyar dolar olarak belirtiliyor.