Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de 4,1 derece olarak kaydedilen uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı bu sene 7,5 derece oldu.

Şubat ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 29,5 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 28,7 derece ile Adana Karaisalı'da tespit edildi. Ölçümlere göre, Şubat 2024'te sıcaklık ortalaması uzun yıllar ortalamasının 3,4 derece üzerine çıktı.

Bu yılın şubat ayında ortalama sıcaklıklar, Hatay, Ardahan, Mardin çevreleri, Van'ın Özalp ve Başkale ilçeleri, Manisa'nın Akhisar ilçesi, Antalya'nın Gazipaşa ve Korkuteli ilçeleri ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsim normallerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalaması 6 derece iken, geçen ay 9,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 24,5 dereceyle Edirne'de gözlendi.

Ege Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar Manisa'nın Akhisar çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde tespit edildi. Bölgenin 7,4 derece olan uzun yıllar ortalama sıcaklığı geçen ay 10,2 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,1 derece olarak Kütahya Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 24,9 derece olarak Manisa Salihli'de ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Hatay ve Antalya'nın Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,6 derece iken, geçen ay 11, 3 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 14,3 dereceyle Burdur Tefenni'de, en yüksek sıcaklık ise 28,7 dereceyle Adana Karaisalı'da kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde görüldü. Bölgenin sıfırın altında 0,9 olan şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı geçen ay 5,2 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 16,1 derece olarak Kayseri Pınarbaşı'nda, en yüksek sıcaklık ise 20,9 derece olarak Konya Çumra'da görüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin 4 derece ölçülen uzun yıllar ortalama sıcaklığı ise şubat ayında 7,9 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 16,9 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 25 dereceyle Ordu'da tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Ardahan, Van'ın Özalp ve Başkale ilçeleri ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsim normallerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 2,8 derece iken geçen ay sıfırın altında 1,2 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 29,5 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 16,5 dereceyle Kahramanmaraş Elbistan'da kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Mardin çevresinde mevsim normallerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin 6 derece olan uzun yıllar ortalama sıcaklığı, şubatta 8,5 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,2 dereceyle Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 22,3 dereceyle Şanlıurfa Ceylanpınar'da tespit edildi.