Suçluluk duygusu insanın sosyal davranışlarını yönlendirmektedir. Herhangi bir davranış sonucu insan kendini yargılandığında bir gerilim oluşur. Bu gerilim suçluluk duygusuna neden olur.

Suçluluk duygusu iç dünyada ortaya çıkar. İnsan yalnız olduğunda suçluluğu daha fazla yaşar. O yüzden suçluluk duygusu altında ezilen birey tek başına kalamaz. Suçluluk duyan kişi, davranışına odaklanır ve hata yaptığını algılar.

Birey hatalı davranışlarını telafi etmek için sosyal davranışlara yönelir. Herkes toplamda başarılı olmak ister çünkü çocukluktan beri başarılı olmaya koşullanmıştır. Eğer başarı gerçekleşmezse bu, bireyde olumsuz duygulara neden olmaktadır.

Dünya Değişim Akademisi’nde "Suçluluk Duygusundan Özgürleşme" Sanatı Değişim Programı sayesinde birey hem toplumsal hem de bireysel olarak başarılı olur. Hatalarını kabul ederek sorumluluk üstlenir. Kendini suçlamak yerine kendini sever ve kabul eder. Böylece yapay olan suçluluk duygusu buharlaşmaya başlar.

"Suçluluk Duygusundan Özgürleşme Sanatı" Değişim Programı” ile birey suçlu değil ama sorumluluk sahibi olduğunu kavrar. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada bireyin kendini kabul etmesi ve suçluluktan özgurleşmesi ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.

Değişim Programı, beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Böylece enerji yükselerek farkındalık artıyor.

Her gün uygulanan değişim ve tekâmül teknikleri sayesinde birey hem kendini hem de başkalarını affeder. Hatalarını görür ve düzeltmeye çalışır. Kendini kabullenir ve teslimiyet içinde olur. Bilinç altı arınır ve birey pozitif yönde değişmeye başlar.

İnsan suçluluk duygusu ile sürekli yaşamamalı ve bu duygunun esaretinde olmamalıdır. Birey bir beden olmadığını, bedenin içinde bulunan ebedi öz olduğunu anladığında ve idrak ettiğinde suçluluk duygusundan kurtulur. Farkındalık yükselir ve birey, bilinçli eylemlerde bulunur.

Mutlu değişimler...