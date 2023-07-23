ANKARA AA- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamuoyuna yapılan açıklamalar doğrultusunda, Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani binasında çalışma başlatıldı.

Üç yıldır devam eden çalışmalar sonucu, Ayasofya'nın depolarındaki eserler ve Ayasofya'nın tarihinin anlatıldığı bölüm ziyarete açıldı.

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Ayasofya Müzesinde, ilk inşa tarihinden bugüne Ayasofya'nın tarihi ve geçirdiği değişimler, Ayasofya koleksiyonlarındaki obje ve dijital içeriklerle anlatılıyor.