İstanbul
Süper Lig'in 20 kulübü, yaz transfer döneminde kadrolarına toplamda 276 oyuncuyu kattı. Bu oyunculardan 191'ini yurt dışından gelirken, 85'ini ise Türkiye içinden alındı.
En fazla ithali Hatayspor yaptı
Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu Atakaş Hatayspor getirdi.
Hatay temsilcisi, yaptığı toplam 20 transferin 15'ini yurt dışındaki takımlardan aldı. Hatayspor'u 13'er oyuncu ile Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe takip etti.
Transfer tahtasını son gün açan Kayserispor, yurt dışından aldığı 3 oyuncuyla en az ithal eden kulüp olarak dikkati çekti.
24 Türk ülkesine döndü
Takımlar, yurt dışından 24 Türk futbolcuyu getirdi.
Yurt dışından alınan 189 futbolcunun 24'ünü Türk vatandaşları oluşturdu.
Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Muhammed Gümüşkaya, Ömer Faruk Beyaz, Bartuğ Elmaz, Mert Çetin, Emirhan İlkhan gibi Türkiye'de yetişip yurt dışına çıkan oyuncuların yanı sıra gurbetçi oyuncular da kulüplerin transfer çalışması kapsamında ülkeye geldi.
Sayılar
Ligdeki takımlara göre yurt dışı ve yurt içinden alınan futbolcuların sayıları şöyle:
|Takım
|Yurt dışı
|Yurt içi
|Hatayspor
|15
|5
|Alanyaspor
|13
|4
|Trabzonspor
|13
|3
|Fenerbahçe
|13
|2
|Çaykur Rizespor
|13
|4
|Samsunspor
|12
|4
|Galatasaray
|12
|2
|Fatih Karagümrük
|11
|6
|Adana Demirspor
|11
|3
|Antalyaspor
|11
|1
|Gaziantep FK
|9
|5
|İstanbulspor
|9
|4
|MKE Ankaragücü
|8
|5
|Beşiktaş
|8
|3
|Kasımpaşa
|8
|2
|Konyaspor
|6
|4
|Başakşehir
|6
|3
|Pendikspor
|5
|16
|Sivasspor
|5
|5
|Kayserispor
|3
|4
Transferde tercih İngiltere
Süper Lig takımları, transferde en fazla İngiltere'de top koşturan futbolcuları tercih etti.
Takımlar, İngiliz kulüplerinden 23 oyuncu alarak en fazla ilgiyi bu ülkeye gösterdi. İngiltere'yi 21 transferle Fransa, 19 futbolcuyla İtalya izledi.
Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde futbolcuların bonservisini elinde bulunduran takımların ülkelerine göre sıralaması şöyle:
Ülkeler Sayı
İngiltere 23
Fransa 21
İtalya 19
Portekiz, Almanya 13
Yunanistan 11
Hollanda, Suudi Arabistan 6
Belçika, Brezilya, Çekya, Birleşik Arap Emirlikleri 5
İspanya, Hırvatistan, Arnavutluk, Rusya, İsviçre 4
ABD, Ukrayna, Polonya 3
Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, İskoçya, Katar, Romanya, Senegal, Finlandiya, İsrail 2
Güney Afrika, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Irak, Karadağ, Kuzey Makedonya, Macaristan, Mısır, Norveç, Özbekistan, Şili -1
AA