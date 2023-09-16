İstanbul

Süper Lig'in 20 kulübü, yaz transfer döneminde kadrolarına toplamda 276 oyuncuyu kattı. Bu oyunculardan 191'ini yurt dışından gelirken, 85'ini ise Türkiye içinden alındı.

En fazla ithali Hatayspor yaptı

Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu Atakaş Hatayspor getirdi.

Hatay temsilcisi, yaptığı toplam 20 transferin 15'ini yurt dışındaki takımlardan aldı. Hatayspor'u 13'er oyuncu ile Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe takip etti.

Transfer tahtasını son gün açan Kayserispor, yurt dışından aldığı 3 oyuncuyla en az ithal eden kulüp olarak dikkati çekti.

24 Türk ülkesine döndü

Takımlar, yurt dışından 24 Türk futbolcuyu getirdi.

Yurt dışından alınan 189 futbolcunun 24'ünü Türk vatandaşları oluşturdu.

Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Muhammed Gümüşkaya, Ömer Faruk Beyaz, Bartuğ Elmaz, Mert Çetin, Emirhan İlkhan gibi Türkiye'de yetişip yurt dışına çıkan oyuncuların yanı sıra gurbetçi oyuncular da kulüplerin transfer çalışması kapsamında ülkeye geldi.

Sayılar

Ligdeki takımlara göre yurt dışı ve yurt içinden alınan futbolcuların sayıları şöyle:

Takım Yurt dışı Yurt içi Hatayspor 15 5 Alanyaspor 13 4 Trabzonspor 13 3 Fenerbahçe 13 2 Çaykur Rizespor 13 4 Samsunspor 12 4 Galatasaray 12 2 Fatih Karagümrük 11 6 Adana Demirspor 11 3 Antalyaspor 11 1 Gaziantep FK 9 5 İstanbulspor 9 4 MKE Ankaragücü 8 5 Beşiktaş 8 3 Kasımpaşa 8 2 Konyaspor 6 4 Başakşehir 6 3 Pendikspor 5 16 Sivasspor 5 5 Kayserispor 3 4

Transferde tercih İngiltere

Süper Lig takımları, transferde en fazla İngiltere'de top koşturan futbolcuları tercih etti.

Takımlar, İngiliz kulüplerinden 23 oyuncu alarak en fazla ilgiyi bu ülkeye gösterdi. İngiltere'yi 21 transferle Fransa, 19 futbolcuyla İtalya izledi.

Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde futbolcuların bonservisini elinde bulunduran takımların ülkelerine göre sıralaması şöyle:



Ülkeler Sayı

İngiltere 23

Fransa 21

İtalya 19

Portekiz, Almanya 13

Yunanistan 11

Hollanda, Suudi Arabistan 6

Belçika, Brezilya, Çekya, Birleşik Arap Emirlikleri 5

İspanya, Hırvatistan, Arnavutluk, Rusya, İsviçre 4

ABD, Ukrayna, Polonya 3

Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, İskoçya, Katar, Romanya, Senegal, Finlandiya, İsrail 2

Güney Afrika, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Irak, Karadağ, Kuzey Makedonya, Macaristan, Mısır, Norveç, Özbekistan, Şili -1

AA