İSTANBUL (AA) - Haftanın açılış mücadelesinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:Yarın:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)25 Ekim Cumartesi:
17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)26 Ekim Pazar:
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)27 Ekim Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
