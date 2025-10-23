İSTANBUL (AA) - Haftanın açılış mücadelesinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)


Muhabir: Ceren Aydınonat

Kaynak: AA