Trendyol Süper Lig'in 34. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, üst üste 15 maçla ligde galibiyet rekoru kırdı. Puanını 93'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı korudu.
Fenerbahçe ise derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 89 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: 0-3
Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: 1-0
EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 1-2
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: 1-2
Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 6-0
Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-2
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: 4-1
35. haftanın programı
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:
3 Mayıs Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Mayıs Pazar:
16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)