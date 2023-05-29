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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre oynanacak maçlarla ilgili Merkez Hakem Kurulunun dijital atama yöntemiyle gerçekleştirdiği görevlendirmeler şöyle:

Tüm müsabakalar, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Sivasspor ligde yarın Konyaspor'u konuk edecek

Sivasspor ligde yarın Konyaspor'u konuk edecek

Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkması gereken HangiKredi Ümraniyespor, rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.

Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, 36. haftayı maç yapmadan geçirecek.

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