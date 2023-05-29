İstanbul
Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, 36. haftayı maç yapmadan geçirecek.
Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkması gereken HangiKredi Ümraniyespor, rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.
Tüm müsabakalar, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre oynanacak maçlarla ilgili Merkez Hakem Kurulunun dijital atama yöntemiyle gerçekleştirdiği görevlendirmeler şöyle:
MKE Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan
AA