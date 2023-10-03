İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi.
Haftayı 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan lider Fenerbahçe, 7'de 7 yaparak zirvedeki yerini korudu. MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray ise son 6 maçını kazanarak 19 puanla zirve takibini sürdürdü.
Ligin 7. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: 1-2
EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 0-0
İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: 1-2
Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 5-0
TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 0-2
Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-0
Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-0
Gelecek haftanın programı
Ligde 6 Ekim Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak 8. haftanın programı şöyle:
6 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
7 Ekim Cumartesi:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stat henüz belli değil)
16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)
19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
8 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Beşiktaş Park)
19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
AA