İstanbul

Nef Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 36 haftadaki 34 müsabakada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 82 puan topladı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye karşı 5 puanlık fark yakalayan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Sezon iki takım için kapanıyor

Yarınki karşılaşmayla iki takım için de sezon tamamlanmış olacak.

Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligde çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.

Derbiye tam kadro

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.

Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara dönecek.

Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro olacak.

Kupasını alacak

Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

Sezonu derbiyle kapatacak

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra sezonu kapatacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edemeyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son maçını da Fenerbahçe ile yapacak.

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile 38. haftada yapması gereken karşılaşmada hükmen galip sayılacak.

Sarı-kırmızılı futbolcular, derbinin ardından tatile çıkacak.

Son 4 maçını kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde son olarak 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü yendi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe sezonu yarınki Galatasaray derbisiyle tamamlayacak

Ligin 36. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında rakibi olan Galatasaray'ın da aynı gün deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla yenmesi ve şampiyonluğu garantilemesi üzerine, ligi ilk sırada bitirme şansını yitirdi.

Sezonu ikinci sırada kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-0 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek, şampiyonluğun kaybedilmesiyle üzülen taraftarını derbi galibiyetiyle mutlu etmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, 38. haftada ligden çekilen Gaziantep FK ile bir maçı bulunduğu ve bu maçta hükmen 3 puanın sahibi olacağı için sezona Galatasaray maçıyla veda edecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 77 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

3 eksik

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan kaleci Altay Bayındır'ın da bu maçta görev alması beklenmiyor.

AA