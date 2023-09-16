Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler toplamda 276 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26,4 olarak gerçekleşti.

Transferlerin yaş ortalamaları dikkate alındığında en yüksek ortalama 28,5 ile TÜMOSAN Konyaspor'un oldu. Bu takımı 28,28 ile Gaziantep FK, 28 yaş ortalamasıyla Beşiktaş izledi.

Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 23,4 ile Çaykur Rizespor yakaladı. Karadeniz temsilcisini 24 yaş ortalamasıyla Atakaş Hatayspor, 24,43'lük ortalamayla Trabzonspor takip etti.

Yaş ortalamaları

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle:

Takım Transfer sayısı Yaş ortalaması Konyaspor 10 28,5 Gaziantep FK 14 28,28 Beşiktaş 10 28 Fatih Karagümrük 17 27,8 Sivasspor 10 27,8 Kayserispor 7 27,7 Fenerbahçe 15 27,33 MKE Ankaragücü 13 27,30 Kasımpaşa 9 27,1 Pendikspor 21 27 Antalyaspor 12 27 Galatasaray 14 26,9 Samsunspor 16 26,75 Başakşehir 9 26 Adana Demirspor 14 25,78 İstanbulspor 13 25,60 Alanyaspor 17 25,17 Trabzonspor 16 24,43 Hatayspor 20 24 Çaykur Rizespor 16 23,4

En yaşlısı Gökhan İnler

Süper Lig ekiplerinin transferleri dikkate alındığında en tecrübeli isim Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Gökhan İnler oldu.

Eski takımına 39 yaşında geri dönen Gökhan, yaz döneminde yapılan 276 transferin en yaşlısı olarak dikkati çekti. Gökhan İnler'i 37 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko ile Gaziantep FK'nin kadrosuna kattığı aynı yaştaki Junior Morais izledi.

Ligin en genç transferleri ise Trabzonspor'un Altınordu'dan aldığı 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan ile Corendon Alanyaspor'un Feyenoord'dan kadrosuna kattığı aynı yaştaki orta saha oyuncusu Emin Sarıgül oldu.

En yaşlı 10 transfer

Yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarıyla sözleşme imzalayan en yaşlı 10 futbolcu şöyle:

Takım Futbolcu Yaşı Beşiktaş Gökhan İnler 39 Fenerbahçe Edin Dzeko 37 Gaziantep FK Junior Morais 37 Adana Demirspor Nani 36 Fatih Karagümrük Matias Dituro 36 Gaziantep FK Florin Nita 36 Gaziantep FK Max Gradel 35 MKE Ankaragücü Rafal Gikiewicz 35 Antalyaspor Naldo 34 Fenerbahçe Dusan Tadic 34

AA