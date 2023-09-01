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Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor.

2012'de yapılan lüks yatın 6 kabininde 12 misafir konaklayabiliyor. 17 knot seyir hızına sahip yatta, 19 personel görev yapıyor.

Limanda dört gün kalacak " Mogambo "ya yakıt ve yiyecek ikmali yapılacağı belirtildi. Yatın ikmalin ardından Akdeniz ve Ege'deki mavi turuna devam edeceği ifade edildi.

MUĞLA AA- Cayman Adaları bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Yaklaşık 74 metre uzunluğundaki dev yat, ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

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