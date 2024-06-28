Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, oyun, 10 Temmuz'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 11 Temmuz'da Alanya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 12 Temmuz'da Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nda, 22 Temmuz Muğla Telmessos Açıkhava Tiyatrosu'nda, 23 Temmuz Muğla Bodrum Kalesi ve 25 Temmuz'da ise İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Süt Kardeşler oyununun biletleri, etkinlik biletleme platformu Biletinial'da satışa çıktı.

Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Bahriyeli Komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor.

Geleneksel Türk tiyatrosundan örnekler sunan oyun, sahne, dekor ve kostümleriyle izleyenleri 1950'li yıllara götürüyor. Yalan ve yanlışlıklarla başlayan oyun, geleneksel ile Batı tiyatrosunu birleştiriyor.

Oyuncu kadrosunda Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Deniz Pulaş, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Lidya Ersemiz'in yer aldığı oyun müzikal unsurlar içeren, danslarıyla izleyicilere hareketli ve keyifli dakikalar yaşatacak "asabi-komedi" türünde.