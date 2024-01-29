Riyad

Suudi Arabistan resmi televizyonu El-İhbariyye kanalındaki haberlere göre Bin Ferhan, Kahire ziyareti kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile basın toplantısı düzenledi.

"İsrail, Gazze Şeridi'ni aç bırakmaya yönelik sistematik bir siyaset uyguluyor." diyen Bin Ferhan, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak için değerli ve bağlayıcı bir uluslararası karara ihtiyaç olduğuna" dikkati çekti.

Bin Ferhan, İsrail'in uluslararası yasaları ihlal etmesinin, Gazze'de 30 bin Filistinlinin hayatına mal olduğunu söyledi.

İsrail'e uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunan Bin Ferhan, İsrail'in herkesin uymak zorunda olduğu şeyi yapmaya mecbur tutulması gerektiğini bunun da uluslararası hukuka bağlılık olduğunu belirtti.

Bin Ferhan önceliğin Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması ve insani yardımın sağlanması olduğunu ifade etti.

"UAD'nin Gazze'ye ilişkin kararları uygulanmalı"

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'ye ilişkin çağrısının uygulanması ve uluslararası hukuka uyulması gerektiğini ifade ederek, uluslararası hukuk kurallarına saygı göstermenin önemine dikkati çekti.

Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğini askıya alma kararını "zulüm" olarak nitelendiren Şukri, hala soruşturma altında olan ferdi eylemler için yardım sağlayan bir kuruluşun cezalandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Mısırlı bakan, İsrail'in Gazze halkını zorla yerinden etme ve haklarını baltalama girişimlerinin bölgedeki çatışma alanını genişlettiğini, şiddet sarmalında boğulmaya neden olduğunu aktardı.

Şukri ayrıca Sudan krizine ilişkin ise Sudan'da ateşkese varılması konusunda Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile mutabık kaldıklarını dile getirdi.