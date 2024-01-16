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13 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov, 14 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ve 19 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie, ikinci tura yükselen diğer isimler oldu.

11 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, dünya klasmanının 86. basamağında yer alan İspanyol Albert Ramos-Vinolas'yı 6-1, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek tur biletini aldı.

Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune, ilk turda karşılaştığı dünya klasmanının 58 numarası Japon Yoshihito Nishioka'yı 6-2, 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

18 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka ile 2017 ABD Açık şampiyonu Sloane Stephens da ikinci tura yükseldi.

11 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko, özel davetiyeyle katılan Avustralyalı Kimberly Birrell'i 7-6 ve 6-1'lik setlerle geçti.

Collins, turnuvada 2016 yılında şampiyon olan Alman Angelique Kerber'i 2-1 yenerek Swiatek'in rakibi oldu.

1 saat 51 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Swiatek, tur atladı. Polonyalı raket, ikinci turda 2022 finalisti ABD'li Danielle Collins ile karşı karşıya gelecek.

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı 22 yaşındaki Swiatek, ilk turda 2020 Avustralya Açık şampiyonu ABD'li Sofia Kenin ile karşılaştı.

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