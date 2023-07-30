İstanbul

Yıldız Tabya Mahallesi’nde saat 04.00 sıralarında taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu’ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa’ya götürürken silahlı saldırı gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre saldırı taksideki yolcular ile arasında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheliler tarafından gerçekleşti. Şüpheliler taksiye silahla ateş açtıktan sonra uzaklaştı.

Yolcular yaralı halde olay yerinden uzaklaşırken mahalle sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 çocuk babası taksi şoförü Samet Kubiloğlu olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirenleri arıyor.

“Gencecik çocuk, 2 tane çocuğu var”

Arkadaşının kaybından dolayı acısını dile getiren taksici Alpay Kaya "Tarlabaşı'nda taksicilik yapıyoruz. 3 şahıs geldi, Gaziosmanpaşa'ya gideceklerini söylediler. Arkadaşımız da götüreceğini söyledi. Sabah kahvaltı yapacağımız sırada Samet'i aradım. Telefonu hastane görevlisi açtı. Araç kurşunlama olayı olduğunu söyledi. Gencecik çocuk, 2 tane çocuğu var. Annesine de bakıyordu. Bunun arkasında kim duracak? Biz taksiciler kötü insanlar değiliz. Taksicilerin kötü lanse edilmesi neden? Alın işte bir canı kaybettik. Ne yapmamız lazım? Polisten öğrendiğimize göre dün gece yolcuların hasımları var. Pusu kuruyorlar ve arabayı tarıyorlar. 34 mermi çıktı. Yolcular kaçıyor. Bir mermi arkadaşımızın kalbine isabet ediyor. Samet'i 1 senedir tanıyoruz. Gerçekten melek gibi bir insandı. Kimseye bir zararı yoktu" dedi.

HABER:METE YILMAZ