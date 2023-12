Haber: Damla Oya Erman

Babası, donanma maaş dairesinde bir memurdu ve 1824'te borçlu hapis cezasına çarptırılınca 12 yaşındaki Charles, bir fabrikada çalışmak üzere gönderildi. Bu zorlu deneyim, Dickens'ın romanlarının birçoğunun temel konularından biri haline geldi.

Dickens, genç yaşlarda muhabirlik yapmaya başladı ve 21 yaşında mizahi kısa hikayeler yayımlamaya başladı. 1836'da "Sketches by Boz" adlı hikayeler koleksiyonu, sonradan "The Posthumous Papers of the Pickwick Club" olarak bilinir hale geldi. Aynı yıl içerisinde Catherine Hogarth ile evlenen Dickens, toplamda dokuz çocuk sahibi oldu. Koleksiyonundaki kısa hikayeler, başlangıçta karikatür sanatçısı Robert Seymour tarafından yapılan çizimlerin başlıkları için yazılmıştı, ancak Dickens'ın esprili öyküleri kendi başına popülerlik kazandı. İlk bölümde sadece 400 kopya basılmasına rağmen, 15. bölümde bu rakam 40,000'e ulaştı. Hikayeler kitap olarak yayımlandığında, Dickens hızla dönemin en popüler yazarlarından biri haline geldi.

"Pickwick Papers"ın başarısını, "Oliver Twist" (1838) ve "Nicholas Nickleby" (1839) gibi eserler izledi. 1841'de iki yeni roman daha yayımlayan Dickens, ardından beş ay boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi. Bu süreçte edebi kahraman olarak karşılanan yazar, romanlarını sıklıkla seri halinde yazarak yazma hızını hiç kaybetmedi. Eserleri arasında "David Copperfield" (1850), "Great Expectations" (1861) ve "A Tale of Two Cities" (1859) gibi önemli eserler bulunmaktadır.

1850'de kendi haftalık dergisi olan "Household Words"ü yayımlamaya başlayan Dickens, 1858'de eşinden ayrıldı ve genç bir aktris ile uzun bir ilişkiye başladı. Sık sık düzenlediği okuma etkinlikleri büyük popülerlik kazandı. Dickens, 1870 yılında 58 yaşında hayatını kaybetti, ancak "The Mystery of Edwin Drood" adlı son romanı tamamlanamadan kaldı.