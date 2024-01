Haber: Damla Oya Erman

Şair, yazar ve edebi eleştirmen olarak tanınan Poe'nun hayatı, erken yaşta zorlu koşullarla başladı. Üç yaşındayken babası aileyi terk etti ve annesi öldü, bu nedenle zengin tütün tüccarı John Allan'ın himayesine girdi.

Eğitim hayatına İngiltere'de devam eden Poe, 1826 yılında Virginia Üniversitesi'ne katıldı. Ancak ağır kumar borçları nedeniyle John Allan ile yaşadığı anlaşmazlık sonucunda sadece sekiz ay sonra üniversiteyi terk etmek zorunda kaldı. Ardından ABD Ordusu'nda iki yıl görev yaptı ve West Point'e atanmayı başardı. Ancak bir kez daha anlaşmazlık yaşayarak Allan tarafından destekten mahrum bırakıldı ve akademiden kovuldu.

Poe'nun yazın kariyeri, genç yaşta yayımladığı üç şiirle başlamış olsa da, bu eserler pek ilgi görmemişti. 1836 yılında Richmond, Virginia'da Southern Literary Messenger dergisinde editörlük yaparken, 13 yaşındaki kuzeni Virginia Clemm ile evlendi. 1838 yılında yayımlanan ilk uzun hikayesi "Arthur Gordon Pym" ile dikkat çekti.

İş hayatındaki zorluklar ve kişisel sıkıntılarına rağmen Poe, karanlık ve gizemli hikayeleriyle tanınmaya başladı. "The Fall of the House of Usher" ve "The Tell-Tale Heart" gibi eserleriyle edebi dünyada iz bıraktı. 1844 yılında New York City'e taşındıktan sonra "The Raven" adlı şiiriyle büyük bir başarı elde etti.

Ancak Poe'nun hayatı trajik bir şekilde devam etti. Eşi Virginia'nın 1847'de veremden kaynaklanan ölümü, Poe'yu alkolizme ve uyuşturucu kötüye kullanımına sürükledi. 1849 yılında Richmond'a dönmeden önce birçok kadınla ilişkiye giren Poe, nişanlandığı eski bir aşkıyla evlenmeden önce beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti.

40 yaşındaki Edgar Allan Poe, 7 Ekim 1849'da Baltimore'da ani bir şekilde yaşamını yitirdi.