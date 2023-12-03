Haber: Damla Oya Erman

O dönemde 22 yaşında olan mühendis Neil Papworth, kişisel bir bilgisayar kullanarak "Mutlu Noeller" mesajını Vodafone ağı üzerinden meslektaşı olan birisinin telefonuna gönderiyor.

Papworth, İngiltere'deki Vodafone'un için "Kısa Mesaj Servis Merkezi"ni geliştiren bir ekip içinde çalışıyordu. Sema Group Telecoms adlı Anglo-Fransız IT hizmetleri şirketi için görev yapan Papworth, bu kısa mesajları bir çağrı servisi olarak kullanmayı amaçlıyordu. Papworth, sistemi Londra'nın batısındaki bir siteye kurduktan sonra bilgisayar terminalinde oturdu ve basit mesajı, tatil partisine katılan Vodafone'un direktörü Richard Jarvis'in cep telefonuna gönderdi.

Papworth, bu olayı şu sözlerle anlatıyor: "Bu, benim için sadece o gün işimi bitirmek ve bir yıldır üzerinde çalıştığımız yazılığın düzgün çalıştığından emin olmaktı. O an çok önemli hissettirmedi."

Kısa bir süre sonra Papworth, Noel partisinden gelen bir telefon ile dışa doğru gönderilen mesajın başarılı olduğunu öğrendi, ancak o dönemde cep telefonları yanıt mesajları gönderme yeteneğine sahip değildi.

Bir yıl sonra, Nokia, SMS özelliğine sahip ilk cep telefonunu piyasaya sürdü. Ancak o dönemde mesajlar sadece aynı mobil ağ içinde gönderilebiliyordu. Telefon ağları, kullanıcılara farklı şirketler arasında SMS göndermeyi 1999'da mümkün kıldı.

Metin mesajları, 160 karakter sınırlaması ve sayısal tuş takımlarıyla yazmanın zorlu doğası nedeniyle bir dil haline geldi. İngiltere, metinleme fenomeninin doğum yeri olarak popülerlik kazandı. 2001 yılına gelindiğinde aylık olarak yaklaşık bir milyar metin gönderiliyor ve her bir metin için kullanıcılardan 10 peni ücretlendiriliyordu. 2010 yılına gelindiğinde Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, her dakika 200.000 metin mesajının gönderildiğini bildirdi. Ancak 2012 yılında metinleme, anlık mesajlaşma uygulamalarındaki artışla birlikte dünya genelinde istikrarlı bir düşüş yaşamaya başladı.