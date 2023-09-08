Haber: Damla Oya Erman

27 yaşındaki Elizabeth Alexandra Mary Windsor, 2 Haziran 1953 tarihinde, babası Kral George VI'nin ölümünün ardından taç giydi. Taç giyme töreninde, dört yaşındaki oğlu ve gelecekteki kral Charles da hazır bulunuyordu. Charles, 6 Mayıs 2023 tarihinde Westminster Abbey'de yapılan taç giyme töreninde tahtına geçti ve eşi Kraliçe Camilla ile birlikte yemin etti.

"Bu yas ve değişim döneminde, ailem ve ben, Kraliçe'nin geniş çevrelerce saygı ve derin sevgiyle anıldığı bilgisiyle teselli bulacak ve destekleneceğiz," dedi Kral Charles annesi vefat ettikten sonra bir açıklamada.

Yedi on yıllık hüküm süresi boyunca, Kraliçe Elizabeth uluslararası düzeyde sevilen bir figür haline geldi ve dünyanın dört bir yanında sık sık seyahat etti.

Kamu hizmetini ve yardım çalışmalarını hükümdarlık görevinin önemli bir parçası olarak görüyordu. Elizabeth, 600'den fazla hayır kurumu, askeri dernek ve mesleki ve kamu hizmeti kuruluşuyla ilişkilendirilmişti. Kişisel hayatında Kraliçe Elizabeth dört çocuk büyüttü ve birçok torun ve torun çocuğa sahipti.

Kraliçe, Amerika Birleşik Devletleri liderleriyle yakın ilişkiler sürdürdü. 11 Eylül 2001 terörist saldırıları sonrasında Amerika'ya başsağlığı dileğinde bulunurken, en unutulmaz alıntılarından birini yapmıştı: "Tasamız, sevgiye ödediğimiz bedeldir."

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada şunlar yazıyordu: "Majesteleri Kraliçe Elizabeth II, sadece bir hükümdar değildi, bir dönemi tanımladı."