Haber: Damla Oya Erman

180 fit yüksekliğindeki kule, tabandan 17 fit güneye doğru eğilmiş durumdaydı ve yapılan çalışmalar, eğilmenin her yıl biraz daha arttığını gösteriyordu. Uzmanlar, bu Ortaçağ yapıtının, İtalya'nın en önemli turistik cazibelerinden biri olan kule, deprem veya fırtına sırasında çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu uyarıyordu. Pisa Kulesi'ni kurtarmak için gelen öneriler dünyanın dört bir yanından gelmiş olsa da, başarılı restore çalışmaları ancak 1999'da başladı.

Pisa Eğik Kulesi'nin inşaatı, 9 Ağustos 1173'te başladı ve kule, Piazza dei Miracoli'nin (Mucizeler Meydanı) muazzam katedralinin çanlarını barındırmak için yapılıyordu. O dönemde Pisa, önemli bir ticaret gücüydü ve dünyanın en zengin şehirlerinden biriydi, bu nedenle kule, Avrupa'nın görmüş olduğu en muazzam yapı olacaktı.

Ancak, kule henüz üç katlıyken inşaat, bilinmeyen bir nedenle durdu. Son yıllarda, kuledeki eğikliğin nedeninin binanın altında bulunan eski bir nehir estuarının kalıntıları olduğu belirlendi. Kule, temelin döşenmesiyle birlikte ağırlıklı olarak su ve killi kumdan oluşan bir toprağa oturduğu için bir tarafı yavaşça yerin altına batmaya başladı.

Kuledeki inşaat 95 yıl boyunca durdu ve yeni başmühendis, kuledeki eğimi dengelemek için yeni katları kısa tarafta biraz daha uzun yaparak kuleyi dengelemeye çalıştı. Ancak, 1278'de işçiler yedinci kata ulaştıklarında, inşaat tekrar durdu. Bu zamana kadar güneye doğru eğim neredeyse üç ayak kadar artmıştı.

1360'ta, çan odasının inşaatına başlandı ve işçiler, kuleye hafif bir eğim vererek eğilmeyi dengelemeye çalıştılar. Kule resmi olarak yaklaşık 1370'de tamamlandı. Eğim her yıl biraz daha arttı, ancak bu sadece kuleye olan ilgiyi artırdı.

1950'lerde, kuledeki ağır ortaçağ çanları sıkıca kilitlendi ve 1964'te İtalyan hükümeti, kuleyi yaklaşan bir çöküşten kurtarmak için halktan öneriler istedi. Ancak, 1999'da mühendislerin toprak çıkarma sürecine başlamasıyla kulede olumlu etkiler gösterilmeye başlandı. Kule, Aralık 2001'de halka yeniden açıldıktan sonra 18 inçlik azalmanın Pisa Eğik Kulesi'ne başka 300 yıl ömür vereceği düşünülüyor.