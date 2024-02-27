Haber: Damla Oya Erman

Taylor, unutulmaz performansları ve benzersiz yeteneğiyle Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

Taylor, 27 Şubat 1932'de İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya geldi ve kariyerine çocuk oyuncu olarak başladı. Ancak yetenekleri ve büyüleyici güzelliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekerek birçok unutulmaz rolde başarıyla yer aldı.

Oscar ödüllü oyuncu, "Cleopatra", "Giant", "Cat on a Hot Tin Roof" ve "Who's Afraid of Virginia Woolf?" gibi birçok unutulmaz filmde oynayarak sinema dünyasında iz bıraktı. Aynı zamanda, hayırsever çalışmalarıyla da tanınan Taylor, HIV/AIDS ile mücadele konusunda bilinç yaratmak için önemli bir rol oynadı.

Bugün, Elizabeth Taylor'un doğum gününü kutlayarak onun unutulmaz mirasını ve sinemaya katkılarını hatırlıyoruz. O, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda sinema tarihinde efsanevi bir figür olarak yaşamaya devam ediyor.