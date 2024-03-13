Eskişehir

Dünyanın en köklü tasarım ve mühendislik yarışmalarından biri olarak bilinen ve ilki 1981 yılında ABD'de yapılan Formula Student, otomotiv ve motor sporları endüstrisine henüz öğrenciyken sektörel anlamda kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla her yıl 20'den fazla ülkede 800'ü aşkın takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Takımlar, statik etaplarda, ürettikleri araçları ve proje aşamasında geçtikleri süreçleri Formula 1 gibi yarış serilerinden tanınmış yetkili jürilere sunuyor. Dinamik etaplarda ise araçların takım üyeleri tarafından belirli koşullarda kullanılmasıyla çeşitli ölçütlerde değerlendirmeler yapılıyor.

ESTÜ'nün çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 65 öğrencinin üyesi olduğu ESTÜ Racing Kulübü de Formula Student için Prof. Dr. Hikmet Karakoç ve Dr. Öğr. Üyesi Erdem Özyurt'un akademik danışmanlığında yaklaşık bir yıl önce içten yanmalı motora sahip yarış aracı tasarlayarak üretti.

Geçen yıl ilk kez katıldıkları Çekya'daki Formula Student'ta 15'inci olan gençler, bu sene 29 Temmuz'da Romanya'nın Bacau ve 5 Ağustos'ta Çekya'nın Most şehirlerindeki yarışlar öncesi araçlarını geliştirmek için uğraş veriyor.

"İçten yanmalı araç" kategorisinde yarışlara katılacak genç mühendis adayları, ESTÜ Rektörlüğünce tahsis edilen atölyede yaklaşık 8 aydır mekanik, elektrik kontrol ve organizasyon olmak üzere 3 departmanın koordineli çalışmasıyla ilerliyor.

Haftada iki gün atölyede çalışıyorlar

Kulübün kuruluşundan bu yana iki yıldır akademik danışmanlığını yapan Dr. Öğr. Üyesi Erdem Özyurt, bu seneki yarışlarda geçen yılın üzerine çıkarak derece elde etmek istediklerini söyledi.

Takımın kurucu kaptanı Makine Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Murathan Pekacar da çoğunluğu mühendislikten olsa da farklı bölümlerden öğrencilerin disiplinli bir yapıda çalıştıklarını anlattı.

Üniversite hayatına devam ederken kendilerini bu çalışmalarla geliştirdiklerini belirten Pekacar, "Otomobil sporlarında içten yanmalı bir araçla yarışmak hepimizin tutkusu. Aynı zamanda biz öğrenciler için de büyük bir deneyim fırsatı. İlk dönem haftada bir gün çalışıyorduk, ikinci dönem haftada iki gün çalışmaya başladık. Yaz aylarında da atölyemizde sabahlıyoruz. İlk senemizde araç çıkarabilmek için bu eforu sarf ettik. Aynı şekilde bu seneki hedefimizi yakalayabilmek için bu disiplinle çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Pekacar, Formula Student'ın dünya genelinde mühendislik ve tasarım öğrencileri için en prestijli organizasyonlardan olduğunu vurguladı.

Ayrıca, bu yarışları duyurabilmeyi hedeflediklerini aktaran Pekacar, "Bu doğrultuda sponsorluk için firmalarla, kurumlarla iletişim kurarak bilinirliği artırmaya çalışıyoruz. Firmaların yaklaşımı gayet olumlu." dedi.

"Türkiye'yi ve üniversitemizi temsil edecek olmak bizi motive ediyor"

Ekibin organizasyon birimi şefi Endüstri Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kadir Uğurlu, Romanya ve Çekya'daki yarışlar için pratik tecrübelerle kendilerini geliştirdiklerini dile getirdi.

Araçlarının yarışlarda aerodinamik ve tasarım konusunda öne çıktığına dikkati çeken Uğurlu, şöyle devam etti:

"Gerçekten büyük bir zaman yönetimi var. Oldukça komplike işlerle uğraşıyoruz. Öğrendiğimiz teknik detayları burada uygulama fırsatı buluyoruz. Pratiğini yaptığımız her bilgiyi bünyemize katıyoruz. Buradan edindiğimiz bilgilerle sürekli kendimizi güncelliyoruz. Bu işin bize sağladığı motivasyon ve gelişim duygusunun yanı sıra biz bu yarışmalarda derece elde ederek ülkemizde bu sektörde ne kadar iyi işler çıkarılabileceğini görmek istiyoruz."

Organizasyon birimi üyesi Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi İrem Nur Özdemir ise geçen yıl katıldıkları yarışta önemli deneyim elde ettiklerini belirtti.

Bu sene üzerine yoğunlaştıkları sorunlardan biri olan araç ağırlığını düşürme konusunda önemli mesafe katettiklerini anlatan Özdemir, "Aracın üzerinde en ufak bir katkımız olduğunda kendi adımıza mutlu oluyoruz ve gururlanıyoruz. Bu sene Çekya ve Romanya'da yarışacağımız için zorlu bir etaba hazırlanıyoruz. Bu etabın sonunda belli bir karşılık alacağımıza ve dereceye gireceğimize inanıyoruz. Orada Türkiye'yi ve üniversitemizi temsil edecek olmak bizi motive ediyor." ifadesini kullandı.