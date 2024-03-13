İTÜ Çekirdek'ten yapılan açıklamaya göre, uluslararası girişimleri destekleyen hızlandırma programı ITU Seed'e kurulduğu 2022 yılından bu yana 76 farklı ülkeden 393 girişim başvurdu, 46 girişim toplam 26 milyon dolarlık yatırım aldı.

Her yıl ortalama 500 startup'ı destekleyerek Türkiye ekonomisi için milyonlarca dolarlık katma değer sağlayan İTÜ Çekirdek, birkaç yıldır sadece yerel girişimleri değil, ITU Seed Uluslararası Startup Hızlandırma Programı ile yurt dışından gelen girişimleri de destekliyor.

Dünyanın önde gelen üniversite kuluçka merkezlerinden İTÜ Çekirdek'te startup firmalarına kendini geliştirme, ulusal ve uluslararası sayısız fırsatlardan yararlanma imkanı sunan hızlandırma programına başvurular 18 Nisan'a kadar sürecek.

"Girişimlere İstanbul'dan dünyaya açılması fırsatı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, ITU Seed Uluslararası Startup Hızlandırma Programının yerelde olduğu kadar globalde de etki alanını genişleterek küresel girişimcilik ekosistemine önemli katma değer oluşturduğunu bildirdi.

Bu sayede Türkiye dışından başvuran ve yabancı kurucu ortaklardan oluşan başarılı teknoloji girişimlerini hem yerel ekosistemde desteklediklerini hem de bu girişimlerin İstanbul üzerinden dünyaya açılmalarını sağladıklarını kaydeden Dikbaş, "Girişimleri; ofis, mentorluk, prototipleme laboratuvarları, küresel ve yerel yatırıma erişim, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına coğrafi yakınlık gibi imkanlarla destekleyerek hem globaldeki iş ortaklarıyla buluşturuyor hem de bölgede büyümelerine imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dikbaş, AR-GE firmalarının ve girişimlerin küreselleşmelerine katkı sunmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere başlattıkları Avrupa dolaşım programı ITU Seed'i büyüterek önemli bir konuma ulaştıracaklarını vurguladı.