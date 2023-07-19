Düzce

Düzce'de sağanağın taşkına yol açtığı Melen Çayı ve Efteni Gölü havzasında başlatılan geniş çaplı derinleştirme, genişletme ve temizlik çalışmasıyla bölgenin sel afetine karşı korunaklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Kent genelinde 9 Temmuz'da etkili olan kuvvetli yağış, özellikle kırsal alanlarda sele yol açtı.

İstanbul'un içme suyu ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı Melen Çayı ile Efteni Gölü havzasında ise sağanağın etkisiyle yaşanan taşkınlar, yerleşim yerlerini, tarım arazilerini ve meraları su altında bıraktı.

Selin hemen ardından Düzce Valiliği koordinesinde zarar gören yerlere sevk edilen İl Özel İdaresi, DSİ ve belediye ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü köprüsünden Efteni Gölü havzasına kadar olan 20 kilometrelik kısımda iş makineleriyle derinleştirme ve genişletme çalışması yürütülüyor, çay ve havzanın tabanında oluşan çamur tabakası temizleniyor.

Önceki yıllarda yaşanan sellerin ardından da genişletme çalışmaları yapılan bölgede, bugüne kadar yürütülen en geniş kapsamlı çalışmayla havza genişletilecek, su tutma kapasitesi artırılacak. Böylece bölge taşkınlara karşı korunaklı hale getirilecek.

"Çalışmaların alanı genişletildi"

Vali Cevdet Atay, kuvvetli yağışların etkisiyle meydana gelen taşkınların özellikle Gölyaka, Efteni Gölü ve Cumayeri hattında zarara yol açtığını söyledi.

Bölgeyi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatı doğrultusunda çalışma alanının genişletildiğini anlatan Atay, şöyle konuştu:

"DSİ ekiplerimiz bölgede konuşlandı. Şu anda 22 iş makinesiyle Melen'in büyük çapta temizliğine başladılar, birçok iş makinesi de yolda. Buradaki vatandaşlarımızın bir daha olumsuz bir durumla karşılaşmaması için atılan adımlar bunlar. Bunun Efteni Gölü'nün etrafını set içerisine alma ve Melen yatağını en iyi şekilde temizleme boyutu var."

Bölgede 1999 ve 2004'te de geniş çaplı çalışma yapıldığını dile getiren Atay, bu çalışmanın çok daha kapsamlı olduğunu kaydetti.

Atay, selden etkilenen vatandaşların zarar gören konutlarının zeminleri ve çevresinin onarımı için de devletin ilgili kurumlarının sahada olduğunu ve gece gündüz çalıştığını sözlerine ekledi.

AA