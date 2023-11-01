Haber: Damla Oya Erman

Son albümü "1989"ın yeniden yayınlanmasının ardından, "Taylor Swift: Eras Turu" adlı filmin kırmızı halı prömiyerinden kareler ve Eras Turu'nun bolca kesiti sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Bu tur Mart ayında başladı ve bir yıl daha devam edecek. Özel hayatında ise yeni sevgilisi Travis Kelce ile pozlar veriyor ve eski ilişkilerini geride bırakıyor.

Ancak Swift'in kamuoyuyla paylaşmadığı veya en azından açık bir şekilde göstermediği bir şey var: Tüm bu başarıların kendisine ne kadar para kazandırdığı.

Geçen hafta, Bloomberg Swift'in "resmi olarak" bir milyarder olduğunu açıkladı. Servet takipçisi, Swift'in müzik kataloğunun toplam değeri, tur ve akış gelirleri, gayrimenkul portföyü ve müzik satışlarından gelen telif haklarına dayanarak Swift'in net değerini 1.1 milyar dolar olarak belirledi.

Ancak, kendi serveti hakkında övünen diğer ünlüler gibi davranmıyor. Örneğin, Jay-Z'nin "bir milyarı tahtaya koyduğunu" rap sözleri veya Kylie Jenner'ın Forbes dergisinin kapağında milyarder statüsüyle poz verdiği gibi. Swift, serveti hakkında hiçbir şey söylemedi. Kendi ekibi de Bloomberg ve Insider'ın yorumlarına yanıt vermedi.

Aynı şekilde, Eras Turu'nun bilet satışları hakkında bilgi vermedi. Pollstar'ın tahminlerine göre, bu turun geliri muhafazakar bir şekilde 1.4 milyar dolara ulaşacak ve bu tur, tüm zamanların en çok satan turu olarak kabul ediliyor. Ancak Swift, sosyal medyada filmini paylaşmış olsa da, filmin rekor gişe satışları hakkında hiçbir şey söylemedi (ki AMC'nin Adam Aron'un sürekli olarak övdüğü bir konu).

Bu muhtemelen Swift'in markasıyla ilgili bir tercih meselesi. Zira Swift, markasını son iki on yılda dikkatlice şekillendirdi.

Kimileri onu hesapçı olarak nitelendirdi, ancak bu eleştiri, cinsiyetçilik iddialarına yol açan bir eleştiri oldu. Ancak Swift'in serveti hakkındaki sessizliği, basitçe iyi bir iş hamlesi.

Swift, birçok dönemden geçti, ancak itibarı her zaman insanlarla bağ kurabilme yeteneği üzerine kurulu oldu. Swift, her zaman havalı veya dokunulmaz olmaktan ziyade, milyonlarca kadın hayranı tarafından, kalp kırıklığına dair duygusal şarkıları, insanlara önemsediği gibi görünmesi ve kurumsal devlere karşı güçlenme mesajı sayesinde kazandı.

Lüks arabalarla dolaşma huyu yok ve "görünüşte çiftlik" için fazla iyi değil. Swift'in özel jetleri manşetlere çıktı, ancak temsilcileri genellikle onları arkadaşlarına ödünç verdiğini söyledi.

Swift'in turu sayesinde yüz milyonlarca dolar kazandı, ABD'de biletlerin yüzde 254'lük bir ortalama fiyatla satıldığı bir gösteri için. Pollstar'a göre, birçok Swift hayranı ikincil pazarda binlerce dolar ödedi ve ardından 70 dolarlık tişörtler gibi pahalı ürünler için para harcadı.

Swift, Big Machine ile mücadele etmek ve müziğini yeniden kaydetmek konusunda açık sözlü. Ancak müzik kataloğunun ne kadar değerli olabileceği hakkında ayrıntılara girmiyor. Bloomberg, bu kataloğun 1 milyar dolar kadar değerli olabileceğini iddia ediyor.

Turunun film versiyonu ise konser deneyimini dünya genelindeki hayranlarına getirirken, aynı zamanda Swift'in kazancını artırıyor.

Elbette, tüm bu hamleler, başka bir tür kadın gücüdür ve Swift'in sadece sözlerinde olduğu kadar iş dehası olduğu gerçeği kutlanmalıdır. Onun en büyük dehası belki de bunun hakkında konuşmamasıdır.