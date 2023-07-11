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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 yıl önce Srebrenitsa'da Boşnakların maruz kaldığı soykırımın, insanlığın şahit olduğu en büyük utançlardan biri olduğunu ifade etti.

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşetin faillerinin ve yaşanan bu felakete sessiz kalarak destek olanların ilelebet insanlığın vicdanında yargılanacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün, tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler var. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle dün olduğu gibi bundan sonra da vicdanın ve adaletin gür sesi olmaya devam edecektir. Bu vesile ile bir kez daha Srebrenitsa şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, Bosna Hersek halkına taziyelerimi sunuyorum. Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız."

AA