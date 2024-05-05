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Çocukların jandarma kıyafetiyle çıktığı seremoninin ardından hakem ve takım kaptanlarına jandarma personeli tarafından çiçek verildi.

Müsabakaya sarı-kırmızılı futbolcular, "Vatanın her yerinde, milletinin emrinde Jandarma 185 yaşında" yazılı pankartla çıktı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı Ankara'da gerçekleştirildi

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı Ankara'da gerçekleştirildi

Mücadeleyi 45 binden fazla taraftar, tribünden takip etti.

Son 2 sezondur iç saha maçlarına 40 bin ortalamanın üzerinde seyirci çeken Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında da taraftarının desteğini yakından hissetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor müsabakasını da dolu tribünler önünde oynadı.

Başkan Dursun Özbek ile basın mensuplarına poz veren sporcular, kupalarla tribünleri dolaştı.

Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu elde eden ve LEN Challenger Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılı takımın sporcuları, mücadele öncesinde RAMS Park'a geldi.

Ağrısı nedeniyle geçen haftaki Adana Demirspor maçı için deplasmana götürülmeyen Zaha, Sivasspor mücadelesinde kadroya alındı.

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, bir maçın ardından kadroya girdi.

Buruk, Sivasspor mücadelesine ligin 33. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor ve 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçlarında sürdüğü kadroyu çıkardı.

Ligde son 22 maçın 20'sini kazanan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, birçok rekoru da kırdı. Son 15 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, kadro istikrarını korudu.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius yer aldı.

Galatasaray , RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'iyle çıktı.

Süper Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolundaki kritik virajda Sivasspor 'u konuk etti.

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