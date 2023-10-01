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Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Sırrı Süreyya Önder, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partilerin grup başkanvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

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