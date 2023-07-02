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TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

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Bu arada emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Genel Kurulda çarşamba ve perşembe günü uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri ele alınacak.

Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak Genel Kurulda, balıkçıların, su ürünler i sektörünün ve paydaşlarının sorunlarına yönelik araştırma önergesi görüşülecek. Görüşmelerin ardından balıkçılık ve su ürünlerine yönelik araştırma komisyonu kurulması bekleniyor.

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