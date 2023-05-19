İstanbul

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, gruplar halinde içeri alındı. Gemiyi gezen vatandaşlar, içerisinde bulunan helikopter, yerli ve milli askeri araçlar ile Kızılelma ve Bayraktar TB3 gibi SİHA'ları inceledi. Vatandaşlar gemide hatıra fotoğrafı da çekti.

"Özgür olduğumu daha çok hissettim şimdi"

Gemiyi ziyaret eden Nurhan Caner, anlatılamayacak bir duygu yaşadığını belirterek, "Çok gurur duydum. Böyle bir şeyi ilk kez yaşadım. Özgür olduğumu daha çok hissettim şimdi. Düşmanlara fırsat vermesin Rabbim. Önce geldiğimde giremedim. Şimdi bir kere de eşimle gezeceğim." diye konuştu.

Ailece Pendik'ten geldiklerini söyleyen Arif Dalseçkin ise ziyaret için özellikle 19 Mayıs'ı seçtiklerini ve gemiyi çok beğendiklerini ifade etti.

AA